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07:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии устроивший аварию водитель уснул за рулем

Стали известны подробности ДТП с шестью пострадавшими.

Дорожные полицейские рассказали подробности ДТП, которое произошло утром в минувшую среду, 3 мая, в Архангельском районе республики.

Напомним, на 85 километре трасы Уфа-Инзер-Белорецк 41-летний водитель Сибая вогнал свою «Ладу Ларгус» в грузовую «Газель».

— Предположительно, он уснул за рулем, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по республике.

Водитель легковушки и пятеро его пассажиров получили различные травмы, двоих даже пришлось госпитализировать. Остальным пострадавшим медики оказали помощь и отпустили.

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