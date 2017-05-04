В Башкирии устроивший аварию водитель уснул за рулем

Дорожные полицейские рассказали подробности ДТП, которое произошло утром в минувшую среду, 3 мая, в Архангельском районе республики.

Напомним, на 85 километре трасы Уфа-Инзер-Белорецк 41-летний водитель Сибая вогнал свою «Ладу Ларгус» в грузовую «Газель».

— Предположительно, он уснул за рулем, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по республике.

Водитель легковушки и пятеро его пассажиров получили различные травмы, двоих даже пришлось госпитализировать. Остальным пострадавшим медики оказали помощь и отпустили.