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08:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На главу прикамского госавтонадзора завели уголовное дело

ПЕРМЬ, 4 мая, ФедералПресс. Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего сотрудника Управления государственного автодорожного надзора по Пермскому краю, сообщают в прикамского СУ СКР.

Речь идет о начальнике краевого управления автодорожного надзора Владимире Котове. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности в нарушение вступившего в законную силу судебного акта).

По версии следствия, чиновник искусственно создал условия, при которых образовательное учреждение — «Учебный центр профессиональной квалификации» — с февраля 2016 года по апрель 2017 года не могло получить удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. Без этого удостоверения было невозможно оказывать коммерческие услуги на коммерческой основе.

В прошлом году Арбитражный суд Пермского края признал действия должностного лица незаконными, однако до апреля 2017 года решение суда не было исполнено по надуманным основаниям, считают следователи.

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