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08:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Названа причина всплеска пожаров на Урале

Рост числа возгораний в Свердловской и Челябинской областях произошёл из-за слабой предупредительной работы, заявляют в МЧС.

МЧС установило причину произошедшего в апреле-мае всплеска числа природных пожаров в Свердловской и Челябинской областях. К осложнению пожароопасной обстановки привела слабая предупредительная работа и неудовлетворительная работа по профилактике возгораний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Сибирском региональном центре МЧС.

Как считает заместитель начальника СРЦ Александр Еремеев, муниципальные и региональные власти проигнорировали рекомендации МЧС. Представители данного ведомства ещё в марте подробно рассказывали о том, как формируются и работают профилактические группы, советовали активно использовать административные и правовые рычаги для пресечения нарушений при обращении с огнём, а также предлагали и другие упреждающие меры. «При должной организации этого процесса можно было не допустить ухудшения обстановки», — считает Еремеев.

По данным ведомства, в Челябинской области с 28 апреля ежедневно возникает от 20 до 30 пожаров. «А ситуацию в Свердловской области, где за сутки 2 мая от неосторожного обращения с огнём сгорело 4 дома и люди остались без жилья, глава МЧС России Владимир Пучков назвал безобразием. Министр отметил, что после массовых пожаров в сибирских регионах, выводов другими субъектами не сделано. Необходимо экстренно принимать все возможные меры профилактического характера», — отметили в МЧС.

В дополнение к присланной на Урал авиатехнике Сибирский региональный центр направляет уральским регионам в помощь оперативную группу от руководства Сибирского РЦ. Ожидается, что они проверит, как идёт в регионах профилактика пожаров, готовность регионов к борьбе с ними, а также выявит причины недобросовестного отношения чиновников к защите от пожаров.

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