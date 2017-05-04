Жительница Башкирии украла из банкомата деньги пенсионерки

63-летняя жительница Белорецка на днях обратилась в полицию: неизвестный похитил деньги, оставленные ею в банкомате на улице Ленина. Злоумышленник решил воспользоваться ситуацией — пенсионерка забыла 15,5 тысяч рублей в банкомате. Женщина решила, что средства банкомат не выдает и отправилась в другой — там и выяснилось, что наличность уже была снята.

Полицейские установили: деньги забрала 31-летняя местная жительница — именно она занимала очередь за пенсионеркой и после того, как женщина ушла, она обнаружила оставленные купюры. Не долго думая, ранее судимая жительница Белорецка присвоила средства себе.