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09:26 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане ураган снес крыши 34 домов: появились фото

В Черемшанском районе Татарстана накануне около 21 часов прошла сильная гроза с ураганным ветром, в результате частично пострадала кровля в 34 домах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

 — В результате усиления ветра до 19 м/с произошло частичное повреждение кровли в ряде зданий в селе Черемшан, — говорится в сообщении ведомства.

Пострадала крыша в 21 частном доме: 15 домов в селе Черемшан, 3 дома в селе Верхний Чегодай, 3 дома в селе Подлесный Утямыш, всего в пострадавших от ветра домах живут 38 человек, в том числе 7 детей.

Также ветер частично сорвал кровлю автозаправочной станции, детской юношеской спортивной школы (здание на ремонте, не эксплуатируется), склады хлебоприемного пункта, Черемшанской центральной районной больницы (режим ее работы не нарушен), центральной библиотеки, кадетской школы-интерната и продуктового магазина.

В Ледовом дворце в селе Черемшан сотрудниками МЧС был подготовлен пункт временного размещения, впрочем, жители пострадавших от ветра домов отказались там разместиться.

В результате инцидента никто не пострадал, газоснабжение и водоснабжение нарушено не было, сейчас ведется восстановление кровли в пострадавших домах. Создана комиссия по оценке причиненного ущерба.

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