Бывший военный сообщил о «подготовке теракта» в Красноярском крае

В Татарстане полицейские задержали 51-летнего мужчину, который сообщил о том, что в Красноярском крае якобы готовится теракт.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, 30 апреля около 12 часов дня мужчина позвонил на номер единой службы спасения «112». Сказав, что в микрорайоне одного из городов Красноярского края произойдет теракт, он положил трубку. Правоохранители скоро установили личность «телефонного террориста» — им оказался 51-летний житель поселка имени Вахитова Алькеевского района Татарстана.

«В момент задержания подозреваемый все еще находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и внятно назвать причины своего противозаконного поступка не смог. Когда же задержанный пришел в себя, то рассказал полицейским, что сообщил ложные сведения из желания отомстить. Ранее, как считает сам подозреваемый, он был несправедливо уволен из вооруженных сил», — отметили в пресс-службе.

Ранее, в 2014 году, подозреваемый был приговорен к двум годам ограничения свободы за совершение аналогичного преступления. Помимо этого, мужчина судим за угрозу убийством и применение насилия в отношении представителя власти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).