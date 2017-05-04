Новая версия смерти 12-летнего мальчика в Башкирии
Друг мальчика, который, предположительно, причастен к смерти пятиклассника, рассказал ProUfu.ru свою версию.
Друг мальчика, который, предположительно, причастен к смерти пятиклассника, рассказал ProUfu.ru свою версию.
Напомним, в Башкирии в результате мальчишеской драки погиб 12-летний школьник. По нашим данным, Следственный комитет назначил проверку этого трагического происшествия.
Версия следствия.
В минувшее воскресение в Салавате, в одном из парков на улице Космонавтов произошла школьная драка. По первоначальной версии, озвученной в СМИ, между погибшим и тремя старшеклассниками произошел конфликт. Один, из низ них, 15-летний футболист, ударил мальчика в грудь, после чего тот скончался, спустя
По словам медиков, погибший страдал ишемической болезнью сердца. Кроме того, как показала экспертиза, он мог умереть не
Что рассказал друг футболиста.
«Это все ложь», — пишет наш собеседник. «Погибший шел вместе с 3 старшими парнями, они шли играть в баскетбол в 7 школу. Навстречу им вышли еще 4 парней, им
«Погибший стал задираться на одного из нападавших. Подошел мужчина из ближайшего ресторана, разнял их. Та компания ушла в сторону 7 школы, а компания погибшего подождали, пока уйдет мужчина, и снова пошли за теми пятерыми, и стали кричать им всякую чушь матом в спину. Догнали их и погибший стал махать руками перед лицом одного из них. Тот вызвал его “один на один”. Погибший стал пытаться его ударить, но противник уворачивался. Старший ударил его по лицу, но тот не успокаивался. Тогда старший ударил его в область живота, а не в грудь, и погибший упал», — закончил рассказ друг, предположительно, причастного к смерти подростка.
Напомним, по нашим сведениям, Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти 12-летнего мальчика.