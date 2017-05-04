Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Двухуровневые квартиры и их особенности
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
"Делала селфи из моей спальни": Гордон об измене мужа с Седоковой
"Моя мама постаралась": ответ Борисовой СМИ
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Семечки признали токсичными
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
09:08 (мск), источник: PROUFU.ru

Новая версия смерти 12-летнего мальчика в Башкирии

Друг мальчика, который, предположительно, причастен к смерти пятиклассника, рассказал ProUfu.ru свою версию.

Напомним, в Башкирии в результате мальчишеской драки погиб 12-летний школьник. По нашим данным, Следственный комитет назначил проверку этого трагического происшествия.

Версия следствия.

В минувшее воскресение в Салавате, в одном из парков на улице Космонавтов произошла школьная драка. По первоначальной версии, озвученной в СМИ, между погибшим и тремя старшеклассниками произошел конфликт. Один, из низ них, 15-летний футболист, ударил мальчика в грудь, после чего тот скончался, спустя какое-то время.

По словам медиков, погибший страдал ишемической болезнью сердца. Кроме того, как показала экспертиза, он мог умереть не из-за удара.

Что рассказал друг футболиста.

«Это все ложь», — пишет наш собеседник. «Погибший шел вместе с 3 старшими парнями, они шли играть в баскетбол в 7 школу. Навстречу им вышли еще 4 парней, им что-то не понравилось. Они начали кричать матом, мол “Идите сюда, поговорить надо”, стали цепляться. Старшие товарищи ответили, что не хотят проблем и пошли дальше, но младший, погибший, не хотел останавливаться на этом», — рассказал наш собеседник.

«Погибший стал задираться на одного из нападавших. Подошел мужчина из ближайшего ресторана, разнял их. Та компания ушла в сторону 7 школы, а компания погибшего подождали, пока уйдет мужчина, и снова пошли за теми пятерыми, и стали кричать им всякую чушь матом в спину. Догнали их и погибший стал махать руками перед лицом одного из них. Тот вызвал его “один на один”. Погибший стал пытаться его ударить, но противник уворачивался. Старший ударил его по лицу, но тот не успокаивался. Тогда старший ударил его в область живота, а не в грудь, и погибший упал», — закончил рассказ друг, предположительно, причастного к смерти подростка.

Напомним, по нашим сведениям, Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти 12-летнего мальчика.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
СМИ: Администрация США поставила цель устранить руководство КНДР
Макрон не считает, что Париж и Москву объединяют одни ценности
Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны безопасности
РФ создаст аналог грин-карты для русскоязычных иностранцев
При разгоне акций протеста в Каракасе пострадал 161 человек
Правозащитнице грозит год тюрьмы за смех в Конгрессе
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
«Рабочая лошадь»: странный пикап, за которым выстроилась очередь Компания Workhorse Group из штата Огайо рассекретила характеристики и внешность своего электрического пикапа W-15
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь