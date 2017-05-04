Прокурор Татарстана прокомментировал сообщения о «Роберте Мусине на воле»
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков прокомментировал сообщения об освобождении из СИЗО
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков прокомментировал сообщения об освобождении из СИЗО
— Его никто никуда не выпускал. Мы сразу же поставили вопрос о том, чтобы он,
Прокурор РТ отметил, что несмотря на довольно высокий статус арестованного, на правоохранительные органы не оказывалось никакого давления.
— Полная поддержка президента Татарстана Рустама Минниханова — он понимает всю сложность ситуации, понимает, что мы должны сделать все возможное для изыскания активов и провести соответствующую работу, чтобы можно было максимально возместить ущерб вкладчикам Татфондбанка, Интехбанка и других банков, — заявил Нафиков.
Напомним, ранее политик и общественный деятель Олег Митволь сообщил о побеге Роберта Мусина. По данным политика, Мусин внезапно пропал из ИВС после массового освобождения задержанных на оппозиционном митинге. В УФСИН по РТ заявили, что Роберта Мусина никто не освобождал.
3 марта Роберт Мусин был арестован. По данным правоохранительных органов, Мусин подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Предварительно, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка для получения кредита и последующего хищения денежных средств отправили в Центробанк России недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. После получения более 3 миллиардного кредита деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ТФБ.
Сам Мусин заявил о своей невиновности.
После этого стало известно о двух новых уголовных делах — Мусина обвинили в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше 2 млрд рублей (первое дело и второе дело).
Роберт Мусин будет находиться под стражей до 16 июля.
Свободу "Юрию Деточкину", не кошмарьте банковский бизнес !)