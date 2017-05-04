Прокурор Татарстана прокомментировал сообщения о «Роберте Мусине на воле»

— Его никто никуда не выпускал. Мы сразу же поставили вопрос о том, чтобы он, во-первых, был арестован, во-вторых, чтобы находился там, где положено. Он находится в следственном изоляторе. В таких же условиях, как и все остальные арестованные. Наши сотрудники постоянно проверяют следственный изолятор, беседуют с арестованными, с задержанными, в том числе, заходят и в камеру к Роберту Мусину — претензий, жалоб с его стороны на сотрудников следствия, на сотрудников изолятора, не было, — цитирует Sntat.ru слова Нафикова.

Прокурор РТ отметил, что несмотря на довольно высокий статус арестованного, на правоохранительные органы не оказывалось никакого давления.

— Полная поддержка президента Татарстана Рустама Минниханова — он понимает всю сложность ситуации, понимает, что мы должны сделать все возможное для изыскания активов и провести соответствующую работу, чтобы можно было максимально возместить ущерб вкладчикам Татфондбанка, Интехбанка и других банков, — заявил Нафиков.

Напомним, ранее политик и общественный деятель Олег Митволь сообщил о побеге Роберта Мусина. По данным политика, Мусин внезапно пропал из ИВС после массового освобождения задержанных на оппозиционном митинге. В УФСИН по РТ заявили, что Роберта Мусина никто не освобождал.

3 марта Роберт Мусин был арестован. По данным правоохранительных органов, Мусин подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Предварительно, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка для получения кредита и последующего хищения денежных средств отправили в Центробанк России недостоверные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. После получения более 3 миллиардного кредита деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ТФБ.

Сам Мусин заявил о своей невиновности.

После этого стало известно о двух новых уголовных делах — Мусина обвинили в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше 2 млрд рублей (первое дело и второе дело).

Роберт Мусин будет находиться под стражей до 16 июля.