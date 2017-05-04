17-летний подросток погиб в ДТП в Волгоградской области

17-летний молодой человек взял из дома ключи от машины, «Дэу Нексия», принадлежавшей его отцу и решил покататься, сообщает ВДТВ.

Как отмечают очевидцы в соцсетях, молодой человек на справился с управлением, автомобиль врезался в отбойник моста. Удар произошел в момент, когда машина набрала высокую скорость. Машина перевернулась на крышу, молодой человек погиб в ДТП на месте до приезда кареты скорой помощи. Идет проверка по факту ДТП.