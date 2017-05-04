В Магнитогорске медбратья ограбили пациента

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре Челябинской области, в июне 2016 года обвиняемые госпитализировали пациента в наркологический диспансер. Находясь в салоне служебного автомобиля, они внаглую «обшарили» карманы больного и отобрали сотовый телефон «Флай» вместе с банковской картой. С целью получения доступа к банковской карте один из медиков потребовал у пациента назвать пин-код, а получив отказ, нанес мужчине серию ударов кулаками в грудь. В тот же день обвиняемые похитили со счета гражданина 18500 рублей.

Сейчас им предъявлено обвинение в грабеже с применением насилия. В ходе следствия у санитаров-«оборотней» были изъяты телефон и часть денежных средств, также наложен арест на их счета на сумму 7500 рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска для рассмотрения по существу.