В Саратовской области обокрали водителя из Перми
Пермяк подвергся нападению на автостоянке недалеко от села Широкий Буерак Вольского района. Он пил спиртное вместе с незнакомым ему человеком в кабине своего грузовика.
Пермяк подвергся нападению на автостоянке недалеко от села Широкий Буерак Вольского района. Он пил спиртное вместе с незнакомым ему человеком в кабине своего грузовика.
48-летний пострадавший рассказал полицейским Вольского района, что незнакомец достал нож и стал угрожать ему. Так преступник открыто похитил 10 тысяч рублей.
Оперативники задержали подозреваемого — 32-летнего жителя Вольска. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.