Гибель 17-летней жительницы Магнитогорска переросла в дело об убийстве

Гибель 17-летней жительницы Магнитогорска Анастасии Филоненко, которую после двух дней поисков нашли утонувшей на территории Башкирии, переросла в уголовное дело об убийстве. Обстоятельства устанавливаются, сообщил руководитель Ленинского межрайонного следственного отдела СКР области Виктор Липаткин.

Тело девушки, пропавшей 27 апреля из СНТ «Забота», нашли в поливном пруду на территории Башкирии — в 300 метрах от границы с Челябинской областью. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате утопления.

«Пока по факту смерти возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), однако однозначно говорить о криминальной смерти рано, будем разбираться», — рассказал Виктор Липаткин.

Напомним, девочка училась в 10-м классе магнитогорской гимназии.