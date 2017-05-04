В Омске кассир аэропорта обманула пассажиров, завысив стоимость билетов

Сегодня управление МВД на транспорте по СФО доложило о том, что передало в суд уголовное дело 32-летней омички, которую обвиняют в мошенничестве с авиабилетами.

Во время проверки сотрудники Омского линейного управления МВД обнаружили, что одна из кассиров Омского аэропорта завысила стоимость авиабилетов. Сотрудница самовольно увеличила на 4000 рублей стоимость комиссионного сбора за оформление шести билетов сообщением «Омск — Домодедово — Краснодар» и обратно. Подделав отчётную документацию, кассир присвоила эту сумму.

Когда руководство узнало от полиции, что произошло, кассира уволили. Омичка раскаялась и вернула 4000 рублей обманутой покупательнице билетов. Однако от уголовного дела это её не спасло.