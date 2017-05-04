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10:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Наркосбытчика из Приморья обнаружили в Германии спустя 10 лет

Более 10 лет скрывавшийся от правоохранительных органов наркосбытчик осужден в Приморье, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

В 2005 году фигурант, обвиняемый в продаже масла каннабиса за 2,4 тыс. рублей лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в международный розыск.

Злоумышленника задержали на территории Германии и заключили под стражу, с целью экстрадиции на территорию Российской Федерации, состоявшейся в августе 2016 года.

На минувшей неделе Кировский районный суд провозгласил в отношении него обвинительный приговор, в соответствии с которым подсудимому назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор в законную не вступил.

Илья Миронов.

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