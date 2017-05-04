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09:37 (мск), источник: СуперОмск

Стали известны подробности аварии на улице Ленина

Сотрудники ГИБДД раскрывают обстоятельства громкой аварии на улице Ленина в Омске. Двое пострадавших в аварии доставлены в больницу.

По мнению силовиков, водитель «Сузуки-Сплеш», женщина 1979 г.р., при повороте налево на ул. Б. Тито допустила столкновение с автомобилем «Тойота-Рав-4», которым управлял мужчина. От столкновения внедорожник перевернулся и сбил стоявшую на тротуаре женщину.

В результате аварии пострадали двое — пешеход и водитель внедорожника.

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