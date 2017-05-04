Стали известны подробности аварии на улице Ленина
Сотрудники ГИБДД раскрывают обстоятельства громкой аварии на улице Ленина в Омске. Двое пострадавших в аварии доставлены в больницу.
Сотрудники ГИБДД раскрывают обстоятельства громкой аварии на улице Ленина в Омске. Двое пострадавших в аварии доставлены в больницу.
По мнению силовиков, водитель «Сузуки-Сплеш», женщина 1979 г.р., при повороте налево на ул. Б. Тито допустила столкновение с автомобилем «Тойота-Рав-4», которым управлял мужчина. От столкновения внедорожник перевернулся и сбил стоявшую на тротуаре женщину.
В результате аварии пострадали двое — пешеход и водитель внедорожника.