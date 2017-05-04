В Воронеже после ДТП пассажирка Renault попала в реанимацию
Водитель иномарки получил менее серьезные травмы.
Водитель иномарки получил менее серьезные травмы.
Автомобили Renault Logan и «Лада Приора» столкнулись у дома № 3 по улице Хользунова в 5:00 четверга, 4 мая. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. После ДТП медики доставили водителя иномарки в «Электронику» с открытой
По данным автоинспекции, 39-летний водитель Renault Logan и его 51-летняя пассажирка ехали по улице Шишкова со стороны улицы Беговая. Автомобилист выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Приора» под управление 28-летнего парня. Второй водитель не пострадал.
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.