В Воронеже после ДТП пассажирка Renault попала в реанимацию

Автомобили Renault Logan и «Лада Приора» столкнулись у дома № 3 по улице Хользунова в 5:00 четверга, 4 мая. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. После ДТП медики доставили водителя иномарки в «Электронику» с открытой черепно-мозговой травмой, в его пассажирку — в реанимацию областной больницы № 1. У женщины сочетанная травма, уточнили в группе пропаганды региональной ГИБДД.

По данным автоинспекции, 39-летний водитель Renault Logan и его 51-летняя пассажирка ехали по улице Шишкова со стороны улицы Беговая. Автомобилист выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Приора» под управление 28-летнего парня. Второй водитель не пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.