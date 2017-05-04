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10:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин попал в аварию на «несчастливом» автофургоне

Шофер грузовика не успел вовремя остановиться и разбил две иномарки.

Источник: Губерния онлайн

Три автомобиля оказались разбиты в аварии, которая произошла перед пешеходным переходом на улице Бойко-Павлова, сообщает портал «Губерния».

Все участники этой истории направлялись в северную часть города. Молодой человек за рулем «Тойоты Ист», увидев на «зебре» людей, сбавил скорость. То же самое сделал и ехавший следом водитель микроавтобуса «Мазда Бонго», а вот шофер фургона «Мицубиши Кантер», замыкавший эту цепочку, вовремя затормозить не успел.

Виновник ДТП, 24-летний шофер грузовика, рассказал, что ему не хватило каких-то пяти метров — дистанция между автомобилями была слишком мала. По словам молодого человека, автофургон — одно сплошное несчастье: буквально на днях неизвестные украли с него оба зеркала заднего вида, а чуть позже кто-то разбил стекло в кабине.

Водитель «Кантера» занимается поставками сельскохозяйственной продукции. Грузовик — своего рода автолавка, с которой он торгует овощами. В ДТП начинающий коммерсант попал по пути на автостоянку. Утомленный воровскими выходками, хабаровчанин решил сдать фургон на ночь под охрану, но очередные неприятности настигли его раньше.

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