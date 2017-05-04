Банда коркинцев грабила через мобильный банк

В Коркино задержали банду мошенников.

Обнаружили их сотрудники областного ГУ МВД при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В состав группы входили трое молодых людей. Они находили объявления в интернете и, выступая в роли покупателей, под предлогом внесения предоплаты получали у жертв информацию для доступа к мобильному банку, через который похищали деньги со счетов.

«Возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — пояснили в ГУ МВД региона.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений.