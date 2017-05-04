Прикамец отправится в тюрьму за ограбления девушек

В июне прошлого года в полицию обратилась 28-летняя жительница Лысьвы. Недалеко от школы на нее сзади напал неизвестный, схватил за шею и стал душить. Мужчина требовал передать ему деньги. Девушка отдала нападавшему сумку и телефон. Осмотрев сумку на наличие ценных вещей, преступник забрал только телефон и скрылся.

Аналогичным образом грабитель напал на другую девушку. Сдавливая руками шею потерпевшей, он угрожал ее убить. Оба преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения.

По факту грабежа и угрозы убийством были возбуждены уголовные дела.

Суд приговорил гражданина к четырем годам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.