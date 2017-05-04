В Башкирии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения школьницы

В полицию вечером 3 мая поступило сообщение от жительницы Белорецка, что пропала ее девятилетняя дочь. Чтобы провести более эффективные следственные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, утром 3 мая девочка ушла в школу и пропала. Семья характеризуется положительно.