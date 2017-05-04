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09:55 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Магазин горел в Советском районе Нижнего Новгорода ночью 4 мая

Магазин горел в Советском районе Нижнего Новгорода ночью 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о загорании магазина поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС 4 мая в 01:21. В результате пожара сгорело имущество в магазине на площади 30 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 21 сотрудник МЧС и пять единиц спецтехники.

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