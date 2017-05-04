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10:07 (мск), источник: Интерфакс

Иран подтвердил гибель 35 горняков в результате взрыва на шахте

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Спасатели извлекли из-под завалов тела не менее 35 горняков, погибших в результате взрыва и последующего обрушения на угольной шахте в иранской провинции Голестан, сообщает в четверг телеканал «Аль-Джазира».

«К несчастью, все горняки, заблокированные под завалами, погибли», — цитирует телеканал заявление министра кооперации, труда и социального обеспечения Ирана Али Рабии.

По словам главы спасательного подразделения иранского Красного полумесяца Шахина Фати, не менее шести человек удалось спасти, они получили травмы.

На месте происшествия продолжают работать бригады спасателей.

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