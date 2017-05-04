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10:23 (мск), источник: Интерфакс

Север Китая накрыла пыльная буря

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Пыльная буря накрыла северные регионы Китая, в том числе и столицу Пекин, сообщает «Би-би-си».

Допустимое содержание опасных веществ в воздухе превышено в несколько раз. Местные власти рекомендуют жителям сократить время пребывания на улице, а пожилым и детям вовсе предписано постараться не покидать домов.

По данным пекинского управления охраны окружающей среды, возросло содержание в воздухе вредных частиц PM 2,5 — оно составляет 500 микрограммов на кубический метр. По нормативам Всемирной организации здравоохранения этот показатель не должен превышать 25 микрограммов на кубический метр.

Ветер принес пыль и песок из соседней Монголии и из китайского региона Внутренняя Монголия. Из-за ухудшения видимости десятки рейсов в китайских аэропортах задержаны или перенесены.

По оценкам властей, ситуация начнет улучшаться в пятницу 5 мая.

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