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15:17 (мск), источник: Prokazan.ru

В Елабуге со здания санэпидемстанции украли флаги России и Татарстана

В Елабуге ночью 3 апреля неизвестные похитили флаги России и Татарстана со здания санэпидемстанции на улице Б. Покровская, 2, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

 — Сейчас выясняются причины похищения и его участники, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали ProKazan.ru.

Напомним, в прошлом году в Буинске произошел похожий случай — тогда пьяный парень из чувства патриотизма украл с фасада одной из школ государственные флаги России и Татарстана. Суд приговорил его к штрафу в размере 6 тыс. рублей в доход государства.

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