В Елабуге со здания санэпидемстанции украли флаги России и Татарстана
В Елабуге ночью 3 апреля неизвестные похитили флаги России и Татарстана со здания санэпидемстанции на улице Б. Покровская, 2, об этом сообщил источник ProKazan.ru.
В Елабуге ночью 3 апреля неизвестные похитили флаги России и Татарстана со здания санэпидемстанции на улице Б. Покровская, 2, об этом сообщил источник ProKazan.ru.
— Сейчас выясняются причины похищения и его участники, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали ProKazan.ru.
Напомним, в прошлом году в Буинске произошел похожий случай — тогда пьяный парень из чувства патриотизма украл с фасада одной из школ государственные флаги России и Татарстана. Суд приговорил его к штрафу в размере 6 тыс. рублей в доход государства.