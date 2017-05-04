В Елабуге со здания санэпидемстанции украли флаги России и Татарстана

— Сейчас выясняются причины похищения и его участники, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали ProKazan.ru.

Напомним, в прошлом году в Буинске произошел похожий случай — тогда пьяный парень из чувства патриотизма украл с фасада одной из школ государственные флаги России и Татарстана. Суд приговорил его к штрафу в размере 6 тыс. рублей в доход государства.