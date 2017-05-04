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11:11 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже произошел пожар на аэродроме «Балтимор»

В Воронеже ночью 4 мая произошел пожар на военном аэродроме «Балтимор» — по неназванным пока причинам там загорелся автомобиль.

В пресс-службе областного управления МЧС сообщают, что звонок о пожаре поступил на пульт дежурного в 00 часов 26 минут. На вызов был направлен пожарный расчет, однако, когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что их помощь уже не нужна — потушить горящий автомобиль военным удалось своими силами.

По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал, огонь повредил только автомобиль ВАЗ-2121. Причина пожара в данный момент устанавливается.

Напомним, накануне спасатели предупредили воронежцев, что из-за жары в ряде районов области устанавливается повышенный класс пожарной опасности, жителям стоит быть крайне осторожными в обращении с огнем.

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