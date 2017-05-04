В Воронеже произошел пожар на аэродроме «Балтимор»
В Воронеже ночью 4 мая произошел пожар на военном аэродроме «Балтимор» — по неназванным пока причинам там загорелся автомобиль.
В Воронеже ночью 4 мая произошел пожар на военном аэродроме «Балтимор» — по неназванным пока причинам там загорелся автомобиль.
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По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал, огонь повредил только автомобиль ВАЗ-2121. Причина пожара в данный момент устанавливается.
Напомним, накануне спасатели предупредили воронежцев, что