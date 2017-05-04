В Воронеже произошел пожар на аэродроме «Балтимор»

В пресс-службе областного управления МЧС сообщают, что звонок о пожаре поступил на пульт дежурного в 00 часов 26 минут. На вызов был направлен пожарный расчет, однако, когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что их помощь уже не нужна — потушить горящий автомобиль военным удалось своими силами.