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10:38 (мск), источник: УралПолит.ру

Уральцы требуют смертной казни для убийцы молодой матери из Верхней Пышмы

Жители Свердловской области добиваются самого строгого наказания для насильника и убийцы Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы. Чтобы привлечь внимание общественности к резонансному преступлению, на сайте общественных инициатив change.org создана петиция с требованием предать маньяка Алексея Фалькина смертной казни.

Жестокое убийство молодой матери взволновало буквально весь Средний Урал. После бесследного исчезновения Ирины Вахрушевой на ее поиски совместно с сотрудниками правоохранительных органов вышли сотни волонтеров как из Верхней Пышмы, так и из Екатеринбурга. Однако все оказалось тщетно — вечером 17 апреля стало известно, что женщина убита. По подозрению над ее расправой был задержан житель уральской столицы, ранее судимый за изнасилование.

«15 апреля, примерное время восемь часов вечера, Ирина вышла из своей квартиры по улице Уральских рабочих, 43 в сторону подруги, которая проживает по улице Машиностроителей, 10, до подруги Ирина так и не дошла, она стала жертвой маньяка-насильника, который износиловал и убил ее с особой жестокостью, нанес ей около 40 ножевых ранений, решив замести следы, он вытер рот девушки рукой и вырезал ей половые органы, сложив их в пакет. Преступник вывез на своей машине труп в лес и закопал. Пакет с половыми органами и нож он спрятал в другом месте, а залитый кровью коврик помыл <…> Данная петиции создана в связи с тем, что народ потряс факт о том, что маньяка-насильника могу признать невменяемым за его жестокое действие ни в чем неповинным хрупким человеком, молодой мамы, как Ирина Вахрушева! Мы хотим донести до Вас факты полной его вменяемости, для того, чтоб его наказали по всей строгости УК РФ: Алексей Фалькин отслужил в армии, работал в МЧС, был пожарным, у него была жена и есть дети, имеются водительские права категории B, потом он работал токарем, все это свидетельствует тому, что он в полной вменяемости, так как невменяемого человека даже просто не допустила на работу за токарным станком», — говорится в тексте петиции, призывающей максимально ужесточить наказание для обвиняемого в убийстве молодой матери.

Как ранее писал УралПолит.Ru, 15 апреля насильник-рецидивист Алексей Фалькин лишил жизни 30-летнюю Ирину Вахрушеву из Верхней Пышмы. По версии следствия, картина преступления выглядела следующим образом. Вечером Ирина Вахрушева, выйдя из дома в гости, позвонила подруге, однако вскоре связь резко прервалась. Именно в этот момент злоумышленник напал на женщину и силой потащил ее в близлежащий подвал. Для подавления сопротивления жертвы мужчина пригрозил ей ножом и, предположительно, применил к ней электрошокер. На площадке у двери в подвал, преступник, как полагает следствие, совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера, после чего убил ее.

Поместив тело убитой в багажник своего авто, екатеринбуржец вывез его в лес в районе 329 километра Серовсского тракта и закопал, после чего спокойно вернулся к себе домой. Позже, после задержания, преступник показал место, где похоронил жертву, а также спрятал нож, которым убил девушку.

В настоящее время Фалькин заключен под стражу на два месяца.

Орфография и пунктуация авторские — Ред.

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