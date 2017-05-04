В Свердловской области пациентка выпала из окна городской больницы

На вид женщине было примерно 50 лет. По словам очевидцев, медперсонал больницы не подошел к пациентке, чтобы проверить, жива ли она.

«У меня муж быстро оделся, побежал сообщать в приемный покой или оказать помощь. Вышли медработники, к телу и даже не подошли. Сказали только, что толку помогать: все кости сломаны — мертва. И все», — сообщила в сообществе «Ревда-инфо» пользователь Елена.

По сообщению пациентов больницы, женщина выпала из окна со стороны приемного покоя. Медики отметили, что это не первый подобный случай в медучреждении.