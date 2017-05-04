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10:40 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области пациентка выпала из окна городской больницы

Сегодня ночью женщина выпала с пятого этажа городской больницы Ревды. Она скончалась на месте. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

На вид женщине было примерно 50 лет. По словам очевидцев, медперсонал больницы не подошел к пациентке, чтобы проверить, жива ли она.

«У меня муж быстро оделся, побежал сообщать в приемный покой или оказать помощь. Вышли медработники, к телу и даже не подошли. Сказали только, что толку помогать: все кости сломаны — мертва. И все», — сообщила в сообществе «Ревда-инфо» пользователь Елена.

По сообщению пациентов больницы, женщина выпала из окна со стороны приемного покоя. Медики отметили, что это не первый подобный случай в медучреждении.

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