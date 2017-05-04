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10:47 (мск), источник: dostup1.ru

Четверо жителей Таджикистана осуждены в Челябинске за хранение 4 кг наркотиков

Руководил злоумышленниками их земляк, отбывающий наказание в одной из российских исправительных колоний строгого режима за аналогичное преступление.

В Челябинске осуждены граждане Таджикистана, задержанные сотрудниками регионального УФСБ за хранение с целью последующего сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Центральный райсуд признал жителей среднеазиатского региона виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом “г” части 5 статьи 228.1 УК, и приговорил троих к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима сроком от 10 до 12 лет, а организатора — к 13 годам колонии особого режима», — сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

В феврале 2016 года южноуральскими контрразведчиками было установлено, что трое жителей Таджикистана приобрели в Москве более трех килограммов героина и около одного килограмма гашиша с целью сбыта на территории Южного Урала. Руководил злоумышленниками их земляк, отбывающий наказание в одной из российских исправительных колоний строгого режима за аналогичное преступление.

«Примечательно, что все фигуранты уголовного дела временно проживали в Санкт-Петербурге и Московской области. В России они официально трудоустроены не были. Соорудив по команде организатора тайник в обшивке автомобиля Mercedes-Benz, подельники спрятали в нем зелье, которое и перевезли из Москвы в Челябинск», — говорится в сообщении.

В столице Южного Урала наркодилеры арендовали жилье для хранения наркотиков. Именно в арендованных квартирах запрещенные вещества были обнаружены и изъяты оперативниками.

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Четверо жителей Таджикистана осуждены в Челябинске за хранение 4 кг наркотиков
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