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10:45 (мск), источник: Publika.md

Прокуроры устроили массовые обыски в столице и пригородах

Обыски проводят сегодня с утра сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Источник: Publika.md

Прокуроры нагрянули с проверками по девяти адресам в столице и Ставченах в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.

Расследование проводится в отношении нескольких строительных компаний и кредитных организаций. Подробности в наших следующих выпусках.

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