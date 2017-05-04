Прокуроры устроили массовые обыски в столице и пригородах
Обыски проводят сегодня с утра сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Обыски проводят сегодня с утра сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Прокуроры нагрянули с проверками по девяти адресам в столице и Ставченах в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.
Расследование проводится в отношении нескольких строительных компаний и кредитных организаций. Подробности в наших следующих выпусках.