Красноярец массово брал микрозаймы по поддельным паспортам

В Красноярске задержали подозреваемого в получении кредитов по поддельным паспортам, сообщили в отделе «К» ГУ МВД России по краю. Против мужчины уже возбудили 6 уголовных дел о мошенничестве в сфере кредитования. В настоящее время известно о двух поддельных паспортах.

В полицию обратились сотрудники одного из красноярских банков, которые заподозрили клиента в использовании поддельного паспорта при получении кредита. Оперативники задержали 32-летнего злоумышленника, попытавшегося получить заем по подложному документу. Поддельный паспорт изъяли и направили на экспертизу.

Также полицейские установили, что аналогичным способом этот же мужчина получил кредиты на общую сумму около 50 тысяч рублей в различных микрофинансовых организациях. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможную причастность злоумышленника к совершению других преступлений.