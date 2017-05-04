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10:57 (мск), источник: Интерфакс

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в двух районах Челябинской области

Челябинск. 4 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноармейском и Кунашакском муниципальных районах Челябинской области, сообщает пресс-служба Главного управления лесами региона в четверг.

Меры приняты в связи с установлением жаркой погоды, отсутствием осадков и большим количеством пожаров в лесах, говорится в сообщении.

С начала пожароопасного сезона в Красноармейском лесничестве ликвидированы 42 лесных пожара на площади 436,9 га. В Кунашакском районе потушены 20 пожаров на площади 191,8 га.

Ранее сообщалось о введении режима ЧС на сутки в Чесменском районе области.

По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидированы 243 пожара на площади 2,1 тыс. га.

Пожароопасный сезон в Челябинской области был объявлен с 10 апреля. В этом году он начался почти на неделю раньше из-за теплой погоды и активного таяния снега.

В настоящее время в регионе действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено разводить огонь в лесах.

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