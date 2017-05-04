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10:54 (мск), источник: СуперОмск

В колонию строгого режима отправили омича, забывшего о дочери

39-летнего жителя Седельниковского района осудили за неуплату средств на содержание дочери.

Бывшая жена должника обратилась в суд и выиграла дело еще в 2013 году — исполнительное производство в службе приставов было возбуждено еще в декабре 2013-го. Тем не менее платить по алиментам и накопленной задолженности мужчина не торопился, а потому к нему поочередно были применены санкции за невыполнение требований пристава — штраф, за неуплату данного штрафа — еще один штраф в двукратном размере и непосредственно наказание за неуплату алиментов.

Это не возымело действия, более того, мужчина попутно совершал иные преступления, последним из которых стала кража, за которую он был осужден на 2,5 года колонии и освободился по УДО, сообщает пресс-служба омского УФССП.

После этого неплательщик был вновь привлечен к административной ответственности, а после — к уголовной, которой уже стало лишение свободы на пять месяцев в колонии строгого режима.

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