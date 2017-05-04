Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Закрывшийся в маминой машине малыш стал звездой интернета
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Слюги, киклики и хурьма: угадай слова из словаря Брокгауза245 лет назад родился немецкий издатель Фридрих Брокгауз
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Власти утвердили порядок голосования по сносу пятиэтажек
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Орбакайте рассказала детали свадьбы сына Никиты - СМИ
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22По миру прошел Первомай
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
15:26 (мск), источник: Калининград.Ru

Полицейские задержали жительницу Светлогорска за сбыт дезоморфина

Полиция задержала 34-летнюю жительницу Светлогорска по подозрению в сбыте дезоморфина.

Источник: Калининград.Ru

Правоохранители собрали доказательства того, что женщина продавала наркозависимым вещество, которое производила в бытовых условиях.

«При поддержке бойцов СОБР Росгвардии полицейские провели обыск в квартире по месту жительства подозреваемой, в ходе которого изъяли шприц с готовым дезоморфином, а также препараты и оборудование для его производства», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

В отношении жительницы Светлогорска возбудили дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ — «Сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере». Ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. По решению суда женщину арестовали на два месяца. В настоящее время решается вопрос о привлечении подозреваемой к ответственности за незаконное производство и хранение наркотиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Власти региона выдали разрешение на реконструкцию ТЦ «Европа» под гостиницу
Путин: Политическим убийствам не может быть оправдания
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
России и Украине грозят санкции из-за Евровидения
Прокуратура завела дело об информационной атаке на Макрона
В Астане подписан меморандум о зонах безопасности в Сирии
Алексей Навальный заявил о получении загранпаспорта
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро Автомобиль 2015 года выпуска отличается от стандартного множеством доработок, а потому стоит более чем вдвое дороже нового
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь