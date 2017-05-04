Полицейские задержали жительницу Светлогорска за сбыт дезоморфина

Правоохранители собрали доказательства того, что женщина продавала наркозависимым вещество, которое производила в бытовых условиях.

«При поддержке бойцов СОБР Росгвардии полицейские провели обыск в квартире по месту жительства подозреваемой, в ходе которого изъяли шприц с готовым дезоморфином, а также препараты и оборудование для его производства», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

В отношении жительницы Светлогорска возбудили дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ — «Сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере». Ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. По решению суда женщину арестовали на два месяца. В настоящее время решается вопрос о привлечении подозреваемой к ответственности за незаконное производство и хранение наркотиков.