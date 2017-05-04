В Иркутске осудили водителя иномарки, которая протаранила маршрутку № 27

Как 4 мая 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, трагический инцидент произошёл около 7 часов утра 18 января прошлого года на улице Шевцова Иркутска, когда иномарка «БМВ» протаранила маршрутное такси. По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Во время расследования доказано, что 33-летний водитель элитного седана находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Управляя машиной в нетрезвом виде, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фиат Дукато», следовавшим по маршруту № 27. Для сбора доказательственной базы проведены несколько автотехнических исследований, множество судебно-медицинских экспертиз, опрошены десятки свидетелей и очевидцев автоаварии.