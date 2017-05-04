В Иркутске осудили водителя иномарки, которая протаранила маршрутку № 27
В Иркутске осудили водителя иномарки, по вине которого один человек погиб и еще три получили тяжелые травмы.
В Иркутске осудили водителя иномарки, по вине которого один человек погиб и еще три получили тяжелые травмы.
Как 4 мая 2017 года сообщила
Во время расследования доказано, что 33-летний водитель элитного седана находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Управляя машиной в нетрезвом виде, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фиат Дукато», следовавшим по маршруту № 27. Для сбора доказательственной базы проведены несколько автотехнических исследований, множество
Куйбышевский районный суд Иркутска признал мужчину виновным и назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в