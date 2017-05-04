В Миассе грузовой поезд сбил пьяного мужчину
С травмами позвоночника и грудного отдела пострадавший был доставлен в ближайшую больницу.
С травмами позвоночника и грудного отдела пострадавший был доставлен в ближайшую больницу.
Грузовой поезд в Миассе (Челябинская область) сбил пьяного мужчину, сидевшего вблизи железнодорожных путей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Он получил травму позвоночника и грудного отдела и был доставлен в ближайшую больницу»,-сообщили в
Как следует из сообщения, вечером 3 мая 58-летний житель Миасса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сидел вблизи железнодорожных путей. Машинист проходящего грузового поезда, заметив его, подал сигнал большой громкости, однако тот не отошел на безопасное расстояние.
«Железнодорожник применил экстренное торможение, но травмирования избежать не удалось», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники
В ведомстве напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности, пренебрежительное отношение к правилам поведения на ней может стать причиной травм и гибели.