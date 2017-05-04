В Миассе грузовой поезд сбил пьяного мужчину

Грузовой поезд в Миассе (Челябинская область) сбил пьяного мужчину, сидевшего вблизи железнодорожных путей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Он получил травму позвоночника и грудного отдела и был доставлен в ближайшую больницу»,-сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Как следует из сообщения, вечером 3 мая 58-летний житель Миасса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сидел вблизи железнодорожных путей. Машинист проходящего грузового поезда, заметив его, подал сигнал большой громкости, однако тот не отошел на безопасное расстояние.

«Железнодорожник применил экстренное торможение, но травмирования избежать не удалось», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

В ведомстве напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности, пренебрежительное отношение к правилам поведения на ней может стать причиной травм и гибели.