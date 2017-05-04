В Сызрани незаконная нефтеперегонная установка сбрасывала отходы на почву

В ходе проведенной прокуратурой Сызрани общенадзорной проверки, в поселке Новокашпирский была обнаружена незаконная установка для переработки нефти и продуктов ее переработки, сообщает надзорное ведомство.

Подпольные дельцы ещё и загрязняли почву, выведя из помещения с нефтеперерабатывающей установкой трубу, из которой отработанные нефтепродукты сбрасывались прямо на землю.

По итогам прокурорской проверки следственный отдел Сызрани следственного управления следственного комитета российской Федерации по Самарской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» УК РФ.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Сызрани.