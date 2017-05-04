Селфи на ж/д цистерне у станции «Отвага» обернулось для подростка больничной койкой

По предварительным данным полицейских, незадолго до происшествия подросток гулял вместе с группой сверстников-односельчан и, увидев на второстепенных путях ж\д станции «Отвага» железнодорожные цистерны, решил залезть на одну из них и сделать фотографию. Сфотографировавшись, подросток стал спускаться с цистерны, упал и сильно ударился головой.

Приятели вызвали для него «скорую». Прибывшие врачи увезли юношу с ушибами мягких тканей головой и подозрением на черепно-мозговую травму в больницу, где он был госпитализирован.

Как рассказала Алла Нечесова, в связи со случившимся в отношении родителей пострадавшего подростка составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, за что предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей.

Также инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас выясняют, не является ли пребывание у железнодорожных путей постоянным местом прогулок компании, в которой находился ныне пострадавший юноша.

Если этот факт подтвердится, то и их родители будут тоже привлечены к ответственности. Кроме того, инспекторами ИДН будет проведены занятия по профилактике травмирования детей на железнодорожных путях в школе, где учится пострадавший.