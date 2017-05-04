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13:05 (мск), источник: Volga News

Селфи на ж/д цистерне у станции «Отвага» обернулось для подростка больничной койкой

В среду, 3 мая, около девяти часов вечера у ж\д станции «Отвага» во время селфи на железнодорожной цистерне упал и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой 14-летний подросток из с. Александровка, сообщила корреспонденту Волга Ньюс начальник инспекции по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте Алла Нечесова.

По предварительным данным полицейских, незадолго до происшествия подросток гулял вместе с группой сверстников-односельчан и, увидев на второстепенных путях ж\д станции «Отвага» железнодорожные цистерны, решил залезть на одну из них и сделать фотографию. Сфотографировавшись, подросток стал спускаться с цистерны, упал и сильно ударился головой.

Приятели вызвали для него «скорую». Прибывшие врачи увезли юношу с ушибами мягких тканей головой и подозрением на черепно-мозговую травму в больницу, где он был госпитализирован.

Как рассказала Алла Нечесова, в связи со случившимся в отношении родителей пострадавшего подростка составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, за что предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей.

Также инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас выясняют, не является ли пребывание у железнодорожных путей постоянным местом прогулок компании, в которой находился ныне пострадавший юноша.

Если этот факт подтвердится, то и их родители будут тоже привлечены к ответственности. Кроме того, инспекторами ИДН будет проведены занятия по профилактике травмирования детей на железнодорожных путях в школе, где учится пострадавший.

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