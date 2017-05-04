Селфи на ж/д цистерне у станции «Отвага» обернулось для подростка больничной койкой
В среду, 3 мая, около девяти часов вечера у ж\д станции «Отвага» во время селфи на железнодорожной цистерне упал и был госпитализирован с
В среду, 3 мая, около девяти часов вечера у ж\д станции «Отвага» во время селфи на железнодорожной цистерне упал и был госпитализирован с
По предварительным данным полицейских, незадолго до происшествия подросток гулял вместе с группой
Приятели вызвали для него «скорую». Прибывшие врачи увезли юношу с ушибами мягких тканей головой и подозрением на
Как рассказала Алла Нечесова, в связи со случившимся в отношении родителей пострадавшего подростка составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, за что предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей.
Также инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас выясняют, не является ли пребывание у железнодорожных путей постоянным местом прогулок компании, в которой находился ныне пострадавший юноша.
Если этот факт подтвердится, то и их родители будут тоже привлечены к ответственности. Кроме того, инспекторами ИДН будет проведены занятия по профилактике травмирования детей на железнодорожных путях в школе, где учится пострадавший.