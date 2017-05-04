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11:26 (мск), источник: Интерфакс

В Минобороны опровергли слухи об оставшейся на «Лимане» секретной аппаратуре

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Все важное оборудование с разведывательного корабля «Лиман» демонтировали до того, как он затонул, сообщения о том, что с него продолжают поднимать секретную аппаратуру, — неправда, заявили в четверг в министерстве обороны России.

Источник: РИА "Новости"
Все необходимое оборудование до затопления “Лимана” было демонтировано экипажем и доставлено вместе с документацией и штатным оружием на базу Черноморского флота.
Представитель Министерства обороны РФ
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«Сообщения о якобы продолжающемся подъеме с “Лимана” секретной аппаратуры являются дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности», — сказали в Минобороны.

27 апреля Средний разведывательный корабль «Лиман» Черноморского флота РФ затонул в Черном море после столкновения с иностранным судном. Все члены экипажа были спасены. По данным турецких СМИ, столкнувшееся с «Лиманом» судно шло под флагом Того и перевозило скот. Причиной столкновения, которое произошло северо-западнее пролива Босфор, назвали туман.

28 апреля в Минобороны РФ заявили, что с «Лимана» было эвакуировано все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы. Все члены экипажа, спецоборудование и документы были доставлены на базу Черноморского флота РФ.

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