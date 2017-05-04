В Минобороны опровергли слухи об оставшейся на «Лимане» секретной аппаратуре

Все необходимое оборудование до затопления “Лимана” было демонтировано экипажем и доставлено вместе с документацией и штатным оружием на базу Черноморского флота.

«Сообщения о якобы продолжающемся подъеме с “Лимана” секретной аппаратуры являются дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности», — сказали в Минобороны.

27 апреля Средний разведывательный корабль «Лиман» Черноморского флота РФ затонул в Черном море после столкновения с иностранным судном. Все члены экипажа были спасены. По данным турецких СМИ, столкнувшееся с «Лиманом» судно шло под флагом Того и перевозило скот. Причиной столкновения, которое произошло северо-западнее пролива Босфор, назвали туман.

28 апреля в Минобороны РФ заявили, что с «Лимана» было эвакуировано все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы. Все члены экипажа, спецоборудование и документы были доставлены на базу Черноморского флота РФ.