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11:24 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На овощебазе № 4 при обысках и задержаниях найдено оружие и взрывчатка

После скандалов по обновлению конкурсного управляющего силовики проводят спецоперацию.

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Утром, 4 мая, на территории 4-й овощебазы началась операция силовиков. Об этом сообщают источники «АиФ-Урал». По имеющимся данным, вооруженные люди в касках и бронежилетах задерживают рабочих и торговцев скандального предприятия.

«Результаты операции пока неизвестны, но по предварительным данным обнаружены взрывчатка и оружие», — сообщил источник. Он также уточнил, что полиция нашла взрывпакеты. В свердловском ГУ МВД информацию о мероприятиях пока уточняют.

Последний конфликт на скандально известной базе был в конце апреля, когда одна из претендующих на имущество экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева группировок попыталась завести на предприятие нового конкурсного управляющего. Противоборствующая группировка оказала сопротивление и не пустила управленца, назначенного арбитражным судом для распоряжения активами базы, которая де-юре является банкротом. Фактически овощебаза работает как самый большой логистический узел по транспортировке и продаже сельхозпродукции из Средней Азии и Закавказья.

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