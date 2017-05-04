На овощебазе № 4 при обысках и задержаниях найдено оружие и взрывчатка

Утром, 4 мая, на территории 4-й овощебазы началась операция силовиков. Об этом сообщают источники «АиФ-Урал». По имеющимся данным, вооруженные люди в касках и бронежилетах задерживают рабочих и торговцев скандального предприятия.

«Результаты операции пока неизвестны, но по предварительным данным обнаружены взрывчатка и оружие», — сообщил источник. Он также уточнил, что полиция нашла взрывпакеты. В свердловском ГУ МВД информацию о мероприятиях пока уточняют.