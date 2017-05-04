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11:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Детей спасли с крыши девятиэтажки

В Миассе школьники устроили опасную прогулку.

В Миассе дети устроили опасную прогулку по крыше девятиэтажного дома.

Инцидент произошел накануне вечером, 3 мая, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что выходы на крышу закрыты, а решетки не повреждены.

«Двое ребят, 8-ми и 11-ти лет, нашлись на чердаке дома, где они прятались за колодцами вентиляционной системы. Мальчики объяснили, что пролезть между прутьями решетки их заставили старшие товарищи», — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Детей вывели с чердака и отправили домой.

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