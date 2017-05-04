Детей спасли с крыши девятиэтажки
В Миассе школьники устроили опасную прогулку.
В Миассе школьники устроили опасную прогулку.
В Миассе дети устроили опасную прогулку по крыше девятиэтажного дома.
Инцидент произошел накануне вечером, 3 мая, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что выходы на крышу закрыты, а решетки не повреждены.
«Двое ребят, 8-ми и 11-ти лет, нашлись на чердаке дома, где они прятались за колодцами вентиляционной системы. Мальчики объяснили, что пролезть между прутьями решетки их заставили старшие товарищи», — рассказали в
Детей вывели с чердака и отправили домой.