Детей спасли с крыши девятиэтажки

В Миассе дети устроили опасную прогулку по крыше девятиэтажного дома.

Инцидент произошел накануне вечером, 3 мая, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что выходы на крышу закрыты, а решетки не повреждены.

«Двое ребят, 8-ми и 11-ти лет, нашлись на чердаке дома, где они прятались за колодцами вентиляционной системы. Мальчики объяснили, что пролезть между прутьями решетки их заставили старшие товарищи», — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Детей вывели с чердака и отправили домой.