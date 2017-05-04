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11:35 (мск), источник: АиФ Омск

Обвиняемые по делу о падении крана в Омске сказали последнее слово

Вину по делу о падении крана фигуранты дела не признают.

Сегодня, 4 мая в Куйбышевском райсуде Омска дали возможность сказать последнее слово Константину Семенову и Виктору Полукарову, фигурантам дела о рухнувшем кране. Вину они не признают и добиваются оправдания. Об этом пишет сайт НГС55.

Напомним историю: в октябре 2015 года на проезжую часть по ул. Маршала Жукова упал башенный кран, собой он придавил два автомобиля. В результате инцидента трагически погибли три человека, в том числе четырёхмесячный малыш. Четвёртый скончался уже в больнице.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц) учредителю ГК «Жилстрой Джаст Фит Лайф» Виктору Полукарову, гендиректору этой же компании Константину Семенову, начальнику строительного участка Сергею Масленкину и крановщику Фёдору Елькину. Последнего также планируют привлечь по ст. 168 УК РФ (повреждение имущества).

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