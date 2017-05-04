В Волгограде задержаны трое поджигателей дорогой автомашины

Сегодня стало известно, что хозяин авто обратился в дежурную часть отдела полиции № 3 (Дзержинский район) У МВД России по Волгограду с заявлением о поджоге.

Сгорел автомобиль «Ауди Q5» во дворе жилого дома по проспекту Жукова, принадлежащий 51-летнему местному жителю. Как поясняет пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, эксперты установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

Был объявлен план «Перехват», благодаря которому полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Это трое волгоградцев в возрасте 20,21, и 24 лет, двое из них ранее уже были судимы. Они облили авто бензином и масляной жидкостью, затем подожгли.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.