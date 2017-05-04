В Кишиневе задержали полицейского, который продавал наркотики

Прокуроры считают, что с декабря 2016 по январь 2017 подозреваемый занимался хранением и распространением 382 грамма гашиша и марихуаны на общую сумму в 680 евро. Кроме этого, при обыске дома бывшего офицера, сотрудники НАЦ обнаружили запрещенный к хранению автомат Калашникова. Была произведена конфискация автомобиля, который обвиняемый использовал для продажи наркотиков.

Сейчас бывший полицейский находится под предварительным арестом. В случае доказательства вины, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.