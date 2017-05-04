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11:34 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе задержали полицейского, который продавал наркотики

НАЦ предъявил обвинения бывшему офицеру полиции в сбыте наркотиков в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Источник: Actualitati.md

Прокуроры считают, что с декабря 2016 по январь 2017 подозреваемый занимался хранением и распространением 382 грамма гашиша и марихуаны на общую сумму в 680 евро. Кроме этого, при обыске дома бывшего офицера, сотрудники НАЦ обнаружили запрещенный к хранению автомат Калашникова. Была произведена конфискация автомобиля, который обвиняемый использовал для продажи наркотиков.

Сейчас бывший полицейский находится под предварительным арестом. В случае доказательства вины, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

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