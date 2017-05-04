Заместителя главы пограничной полиции Бричан задержали по подозрению в коррупции

По данным Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД, в обмен на две с половиной тысячи евро он пообещал повлиять на ответственных должностных лиц и отменить решение о задержании автомобиля, принадлежащего гражданину Украины.

В результате обысков в доме, офисе и машине подозреваемого начато уголовное расследование. Пограничнику грозит до 150 тысяч леев штрафа или до пяти лет тюрьмы.