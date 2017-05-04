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11:33 (мск), источник: Publika.md

Заместителя главы пограничной полиции Бричан задержали по подозрению в коррупции

На 72 часа задержали заместителя главы пограничной полиции Бричан по подозрению в торговле влиянием.

Источник: Publika.md

По данным Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД, в обмен на две с половиной тысячи евро он пообещал повлиять на ответственных должностных лиц и отменить решение о задержании автомобиля, принадлежащего гражданину Украины.

В результате обысков в доме, офисе и машине подозреваемого начато уголовное расследование. Пограничнику грозит до 150 тысяч леев штрафа или до пяти лет тюрьмы.

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