ВАЗ влетел в электроопору в Челябинске, пострадали 2 человека

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Курчатовском районе, в результате которого серьезные травмы получили двое мужчин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария произошла 3 мая в 23.30 возле дома 3-Л на Свердловском тракте.

«Водитель ВАЗ-21063 не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и электроопору. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое мужчин 1989 года рождения, с многочисленными травмами они доставлены в больницу», — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

По факту автопроисшествия проводится административное расследование. Устанавливается, кто из молодых людей на момент ДТП находился за рулем.

За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 94 ДТП, в которых два человека получили ранения.