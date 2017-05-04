ВАЗ влетел в электроопору в Челябинске, пострадали 2 человека
Водитель не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и электроопору.
Водитель не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и электроопору.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства
Авария произошла 3 мая в 23.30 возле дома 3-Л на Свердловском тракте.
«Водитель ВАЗ-21063 не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и электроопору. В результате
По факту автопроисшествия проводится административное расследование. Устанавливается, кто из молодых людей на момент ДТП находился за рулем.
За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 94 ДТП, в которых два человека получили ранения.