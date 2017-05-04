Перебегавшую дорогу женщину поочередно сбили две машины

По предварительным данным, 41-летний водитель на Skoda Yeti сбил пешехода, которая перебегала дорогу в неположенном месте. От удара автомобиля женщину отбросило на встречную полосу, где на нее наехал Renault Fluence под управлением 36-летнего мужчины.

В результате происшествия 41-летняя пешеход скончалась на месте от полученных травм. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.