В Воронеже девушка угнала авто у знакомого, чтобы отомстить

27 апреля вечером во дворе на улице 45 Стрелкой дивизии угнали «ВАЗ-2110». Автомобиль принадлежал 28-летнему местному жителю.

Стражи порядка стали расследовать преступление. Подозрения пали на бывшую владелицу машины. 23-летнюю жительницу Новоусманского района задержали. Девушка призналась, что продала машину знакомому. Потом они поссорились и экс-владелица «ВАЗа» решила отомстить.

«Девушка открыла автомобиль вторым комплектом ключей, который остался у нее при продаже, отогнала машину во двор другого многоквартирного дома и скрылась», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Сейчас в отношении подозреваемой возбудили дело за угон без цели похищения. За такое предусмотрено наказание до 5 лет колонии.