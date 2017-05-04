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12:02 (мск), источник: dostup1.ru

Фельдшер СМП, пострадавшая под Магнитогорском в ДТП с бензовозом, находится в реанимации

Врачи готовят женщину к операции.

Минздрав Челябинской области сообщил о состоянии пострадавших при столкновении машины скорой медицинской помощи с бензовозом под Магнитогорском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным пресс-службы министерства, 26-летний водитель КамАЗа госпитализирован в центральную медико-санитарную часть Магнитогорска с открытым переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

«В реанимации горбольницы № 3 находится 63-летняя фельдшер, ее состояние оценивается как среднетяжелое. У женщины перелом костей таза, руки и ребер. Врачи планируют операцию, как только состояние пациентки стабилизируется», — говорится в сообщении.

Пациент, находившийся в салоне скорой, 54-летний мужчина, доставлен в Кизильскую центральную районную больницу с переломом двух ребер, он в удовлетворительном состоянии.

«Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в полном объеме», — отметили в региональном Минздраве.

Напомним, 3 мая на 53 километре дороги Магнитогорск — Кизильское водитель бензовоза на базе КамАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной скорой помощи. Водитель последней получил смертельные травмы. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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