Экс-глава Копейска отказался давать показания в суде по делу о взятках
Заседание отложено на 22 июня.
Заседание отложено на 22 июня.
Сегодня, 4 мая, состоялось первое судебное заседание по делу бывшего главы Копейска. Рассмотрение дела по ходатайству обвиняемого, признавшего причастность к преступлениям, проходит в сокращённом порядке. Прокурор зачитал обвинительное заключение, затем суд изучил характеристики Истомина.
По версии следствия,
«Подсудимый отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 УК РФ, которая разрешает не свидетельствовать против себя и своих родных. На следующем заседании, которое пройдёт 22 июня, состоятся прения сторон», — рассказывает Ольга Кадочникова.
Напомним, Вячеслава Истомина задержали на рабочем месте 25 июля 2016 года. В начале сентября ему смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест, поскольку он дал признательные показания.