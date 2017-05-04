Экс-глава Копейска отказался давать показания в суде по делу о взятках

Экс-глава Копейска Вячеслав Истомин, обвиняемый в получении взяток, отказался давать показания в суде, сообщила корреспонденту «АиФ-Челябинск» консультант Копейского суда Ольга Кадочникова.

Сегодня, 4 мая, состоялось первое судебное заседание по делу бывшего главы Копейска. Рассмотрение дела по ходатайству обвиняемого, признавшего причастность к преступлениям, проходит в сокращённом порядке. Прокурор зачитал обвинительное заключение, затем суд изучил характеристики Истомина.

По версии следствия, экс-мэр Копейска в 2012—2014 годах получил взятки на сумму около 900 тысяч рублей за способствование в получении прав пользования земельными участками и заключении договоров поставок оборудования для школьного питания.

«Подсудимый отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 УК РФ, которая разрешает не свидетельствовать против себя и своих родных. На следующем заседании, которое пройдёт 22 июня, состоятся прения сторон», — рассказывает Ольга Кадочникова.

Напомним, Вячеслава Истомина задержали на рабочем месте 25 июля 2016 года. В начале сентября ему смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест, поскольку он дал признательные показания.