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12:21 (мск), источник: Вести Сочи

В Оренбурге осудили двоих сочинцев за отмывание денег

Речь идет о двоих жителях г. Сочи — 30-летнем Роланде Сванидзе и 28-летней Софьи Дяченко, которые были признаны виновными в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и сбытом поддельных купюр (п. «а» ч.3 ст. 174.1 УК РФ и ч.1 ст. 186 УК РФ).

В суде установлено, что злоумышленники в январе 2016 года прибыли в г. Оренбург и сбывали поддельные денежные купюры достоинством 1 тыс. рублей с помощью платежных терминалов, через которые деньги, как реальные, зачислялись на электронные платежные системы и впоследствии обналичивались, сообщает ГТРК Оренбург.

Таким образом фальшивомонетчики похитили у троих оренбургских предпринимателей (владельцев платежных терминалов) около 100 тыс. рублей.

За совершенные преступления суд приговорил ранее судимого Роланда Сванидзе к наказанию в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 200 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Софья Дяченко приговорена к лишению свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей.

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