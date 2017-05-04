В Оренбурге осудили двоих сочинцев за отмывание денег

В суде установлено, что злоумышленники в январе 2016 года прибыли в г. Оренбург и сбывали поддельные денежные купюры достоинством 1 тыс. рублей с помощью платежных терминалов, через которые деньги, как реальные, зачислялись на электронные платежные системы и впоследствии обналичивались, сообщает ГТРК Оренбург.

Таким образом фальшивомонетчики похитили у троих оренбургских предпринимателей (владельцев платежных терминалов) около 100 тыс. рублей.

За совершенные преступления суд приговорил ранее судимого Роланда Сванидзе к наказанию в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 200 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Софья Дяченко приговорена к лишению свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей.